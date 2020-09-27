«Даллас» вырвал победу у «Тампы» в овертайме. Кучеров и Сергачев набрали по одному очку

«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» со счетом 3:2 во втором овертайме в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Победную шайбу забросил форвард Кори Перри, счет в серии стал 3-2 в пользу «Молний».

Для Перри это пятый гол в нынешнем плей-офф, ветеран оформил дубль в этом матче. Также у «Далласа» отличился форвард Джо Павелски, он стал главным американским снайпером в плей-офф НХЛ, забросив уже 61 шайбу в карьере.

У «Тампы» отличились Ондржей Палат и защитник Михаил Сергачев. Форвард Никита Кучеров отметился результативной передачей, он вышел на третье место по количеству ассистов за один плей-офф в истории НХЛ. В его активе 26 передач. По этому показателю он на третьем месте.

НХЛ

Кубок Стэнли

Финал, пятый матч

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 2:3 2ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 0:1)

Голы: Перри — 4 (Сегин, Олексяк), 17:52 — 0:1. Палат — 11 (Кучеров, Пойнт), 24:37 — 1:1. Сергачев — 3 (Пойнт), 43:38 — 2:1. Павелски — 13 (Хейсканен, Сегин), 53:15 — 2:2. Перри — 5 (Клингберг), 89:23 — 2:3.

Вратари: Василевский — Худобин.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 41 (10+13+7+11) — 33 (8+6+13+6).

Наши: Кучеров (28.55/3/0), Сергачев (26.12/5/+1) — Гурьянов (18.15/3/0), Радулов (24.25/2/0).

27 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 3-2