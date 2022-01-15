«Даллас» выпустил Худобина после четырех шайб от «Флориды»

«Даллас» заменил вратаря в начале второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды». Джейк Оттингер покинул лед после четвертой пропущенной шайбы.

Место в воротах «Старз» занял российский голкипер Антон Худобин.