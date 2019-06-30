"Даллас" выкупил контракт Ничушкина

"Даллас" выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина, сообщает официальный сайт "Старз". 24-летний россиянин должен был заработать 2,95 миллиона долларов по оставшемуся году соглашения.

The Dallas Stars have bought out the final year of RW Valeri Nichushkin's contract. Nichushkin had one year remaining at $2.95-million on his two-year contract with Dallas. https://t.co/icJmE2IO8Y — Dallas Stars (@DallasStars) 30 июня 2019 г.

В минувшем сезоне Ничушкин провел 58 матчей за "Даллас", в которых набрал 10 (0+10) очков.

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