19:22 | Хоккей — НХЛ

"Даллас" выкупил контракт Ничушкина

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"Даллас" выкупил контракт нападающего Валерия Ничушкина, сообщает официальный сайт "Старз". 24-летний россиянин должен был заработать 2,95 миллиона долларов по оставшемуся году соглашения. 

В минувшем сезоне Ничушкин провел 58 матчей за "Даллас", в которых набрал 10 (0+10) очков.

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