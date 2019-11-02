«Даллас» выиграл у «Колорадо», Худобин отразил 38 бросков

«Даллас» переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для «Эвеланш» это третье поражение кряду.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 38 из 39 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Денис Гурьянов отметился голевой передачей.

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«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Хинтс — 8 (Гурьянов, Павелски), 18:06 — 0:1. Хинтс — 9 (мен., Янмарк), 25:39 — 0:2. Маккиннон — 8 (бол., Макар, Кадри), 29:54 — 1:2.

Вратари: Грубауэр (58:23) — Худобин.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 39 (11+17+11) — 29 (13+8+8).

Наши: Задоров (20.17/1/0), Каменев (9.06/0/0), Ничушкин (8.37/2/0) — Гурьянов (11.33/1/+1), Радулов (17.51/6/0).

2 ноября. Денвер. Pepsi Center.

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