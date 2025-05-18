«Даллас» — «Виннипег»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Даллас» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» — 2:1.

В основное время на гол Марка Шайфли «Старз» ответили точным броском Сэма Стила. На второй минуте овертайма победную шайбу забросил Томас Харли, реализовавший большинство.