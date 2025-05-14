«Даллас» — «Виннипег»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Даллас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Виннипег» — 3:1. Счет в серии 3-1 в пользу «Старз».

В составе хозяев хет-трик оформил Микаэль Гранлунд. Единственный гол «Джетс» на счету Николая Элерса.