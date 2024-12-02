«Даллас» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

За «Старз» шайбы забросили Уайатт Джонстон, Мэйсон Маршмент и Роопе Хинтц.

Автором единственного гола «Джетс» стал Адам Лаури.

«Даллас» набрал 30 очков и идет 5-м на «Западе», «Виннипег» с 36 очками занимает 2-е место.