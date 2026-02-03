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«Даллас» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

Алина Савинова

«Даллас» обыграл «Виннипег» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Гол в овертайме забил Томас Харли.

«Даллас» одержал пятую победу подряд и с 75 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» (52 очка) идет на 13-й строчке.

5 февраля «Даллас» дома сыграет против «Сент-Луиса», а «Виннипег» примет «Монреаль».

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4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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