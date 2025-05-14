«Даллас» и «Виннипег» сыграют в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ 14 мая

«Даллас» и «Виннипег» сыграют в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на среду, 14 мая. Игра пройдет в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр». Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.

«Даллас» — «Виннипег»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Даллас» — «Виннипег» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-1 в пользу «Далласа». «Старз» одержали победу в первом и третьем матчах — 3:2 и 5:2, «Джетс» выиграли во втором — 4:0.