Хоккей
НХЛ

11 мая, 22:30

«Даллас» — «Виннипег»: смотреть трансляцию матча плей-офф НХЛ онлайн

«Даллас» и «Виннипег» встретятся в матче второго раунда Кубка Стэнли
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Даллас Старз» и «Виннипег Джетс» встретятся в третьем матче второго раунда Кубка Стэнли в воскресенье, 11 мая. Игра будет проходить в «Американ Эйрлайнс Центре» в Далласе, стартовое вбрасывание состоится в 23.30 по московскому времени.

«Даллас Старз» — «Виннипег Джетс»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Даллас» — «Виннипег» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

После двух матчей серии второго раунда счет равный — 1-1, «Старз» победили в первой игре — 3:2, «Джетс» во второй — 4:0.

В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Даллас» в семи матчах прошел «Колорадо» (4-3), а «Виннипег» — «Сент-Луис» (4-3).

  • Andrew_BD

    Как я и думал: этот матч никому не был интересен. Вплоть до конца второго было 2 коммента, после третьего - 3…

    12.05.2025

  • maxcds

    Ничего не меняется.

    12.05.2025

  • Город Моторов

    Рантанен покажи им!!

    11.05.2025

  • Andrew_BD

    Читаю: Динамо-Виннипег. Думаю, что-то не то. Засмотрелся футбола))

    11.05.2025

