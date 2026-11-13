«Виннипег» разгромил «Даллас»

«Виннипег» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. Игра прошла на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

У «Джетс» дублями отметились Марк Шайфли и Доусон Мерсер, а также по голу забили Дилан Самберг, Кайл Коннор, Габриэль Виларди и Коул Кепке. У «Старз» забили Артту Хюрю, Роопе Хинтц и Дэвид Перрон.

«Виннипег» продлил победную серию и с 21 очком в 20 матчах занимает 9-е место в Западной конференции. «Даллас» идет на 6-й строчке — 22 очка в 18 играх.

Следующим соперником «Джетс» будет «Чикаго» (14 ноября), а «Старз» сыграют против «Баффало» (15 ноября).