«Даллас» обыграл «Виннипег» в четвертом матче серии

«Даллас» выиграл у «Виннипега» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:1. «Старз» ведут в серии — 3-1.

Финский форвард Микаэль Гранлунд оформил хет-трик. Единственный гол «Джетс» на счету датчанина Николая Элерса.

Пятый матч в серии пройдет 16 мая и начнется в 04:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Даллас» — «Виннипег» — 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Гранлунд — 2 (бол., Харли, Робертсон), 8:36 — 1:0. Элерс — 3 (Коннор, Моррисси), 21:02 — 1:1. Гранлунд — 3 (Рантанен), 37:52 — 2:1. Гранлунд — 4 (бол., Хейсканен, Дюшен), 47:23 — 3:1.

Вратари: Эттингер — Хеллибак (57:09).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (5+8+11) — 32 (10+10+12).

Наши: Дадонов (11.35/0/0), Любушкин (11.53/1/0) — Наместников (15.40/0/-1).

14 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-1.