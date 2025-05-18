«Даллас» в овертайме победил «Виннипег» и вышел в полуфинал плей-офф НХЛ

«Даллас» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 2:1.

В основное время на гол Марка Шайфли «Старз» ответили точным броском Сэма Стила. На второй минуте овертайма победную шайбу забросил Томас Харли, реализовавший большинство.

«Даллас» выиграл серию со счетом 4-2 и вышел в полуфинал плей-офф, где встретится с «Эдмонтоном».

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Даллас» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Шайфли — 5 (Коннор, Виларди), 25:28 — 0:1. Стил — 1 (Харли, Хейсканен), 31:12 — 1:1. Харли — 4 (бол., Сегин, Марчмент), 61:33 — 2:1.

Вратари: Эттингер — Хеллибак.

Штраф: 0 — 2.

Броски: 20 (6+7+4+3) — 23 (4+12+7+0).

Наши: Дадонов (14.10/0/0), Любушкин (13.13/0/0) — Наместников (15.05/0/-1).

18 мая. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Счет в серии: 4-2.