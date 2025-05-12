Хоккей
12 мая, 02:18

«Даллас» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии, у Дадонова результативный пас

Сергей Разин
корреспондент

«Даллас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.

В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Микко Рантанен, по голу забили Роопе Хинтц, Томас Харли, Алекс Петровик и Уайтт Джонстон, Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Кайл Коннор и Нино Нидеррайтер.

Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 14 мая и начнется в 3:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/2 финала конференции

«Даллас» — «Виннипег» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Голы: Хинтц — 5 (бол., Рантанен, Харли), 2:27 — 1:0. Коннор — 5 (Виларди), 9:53 — 1:1. Харли — 3 (Гранлунд, Стил), 15:12 — 2:1. Нидеррайтер — 4 (Моррисси, Миллер), 30:07 — 2:2. Петровик — 1 (Рантанен, Стил), 43:51 — 3:2. Рантанен — 9 (Хинтц, Гранлунд), 44:40 — 4:2. Джонстон — 4 (Бенн, Дадонов), 54:06 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Хеллибак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (10+8+8) — 25 (8+9+8).

Наши: Дадонов (10.28/1/0), Любушкин (18.22/0/-1) — Наместников (17.04/1/0).

11 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 2-1

Евгений Дадонов
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Uisge Beatha

    Ранта просто невероятен. На текущий момент MVP без конкурентов. Кто в курсе - у него контракт что ли заканчивается?)

    12.05.2025

  • emsedov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста.. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо..

    12.05.2025

  • h c

    Пpогнозы фyтбольных матчей info-stavki.ru

    12.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Виннипук сасай)))

    12.05.2025

  • igogohruhru

    внезапно оба лидера регулярки и вашингтон и винипухи проигрывают серию уже во втором раунде

    12.05.2025

  • Atoms

    Рантанен конечно красавчик)))

    12.05.2025

  • igor1972

    Как же ко двору пришёлся Рантанен. Тащит команду в каждом матче. Виннипегу не унывать, все только начинается в серии

    12.05.2025

  • Догада

    А у Джетс, кроме Хеллебайка, некому играть?

    12.05.2025

  • True Timati

    Сухарь Хеллибайка? Не, не слышал. Как всегда авоська шайб и полная импотенция команды на выезде в целом. Джетс - команда не для плей-офф

    12.05.2025

  • Сергей

    Ранта первый претендент на Коня на данный момент. Ведет Звезд в финал конференции. Хелликобактер пиллари главная проблема Реактивщиков. Лечить и немедлено! Комри в ворота, а запасным заливщика льда из Торонто, Хелли держать в команде только для регулярки. там он король)

    12.05.2025

  • ion

    Хеллибак случайно крутой матч позавчера провел и вернулся к плей-оффной дырявости. Кэф надежности в ПО 0,82 )

    12.05.2025

  • Алексей Х

    Адский Ранта.)

    12.05.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    Да? Ну тогда все нормально. Хеллибак молодец тогда

    12.05.2025

  • Андрей Андрей

    Кто нибудь поставит диагноз феномену Ранты? Что с ним за беда происходит?

    12.05.2025

  • Андрей Андрей

    не знаю кого они поставят,но пожарник с трибун сиграет лучше.

    12.05.2025

  • Maks

    Если посмотреть статистику, то Хеллебайку надо быть в запасе в следующем матче.

    12.05.2025

  • Neil

    Микко продолжает убивать.

    12.05.2025

  • Maks

    Многим хочется подколоть Хеллибайка, видимо из-за того, что в регулярке и плей-офф, его статистика очень сильно отличается. Надо сказать, что нужно учитывать, это два разных соревнования, хотя участвуют одни и теже команды.

    12.05.2025

  • Maks

    Рантанен продолжает свои матчи с 3 очками, иногда делая перерывы)

    12.05.2025

  • maxcds

    Свои дежурные 5 штучек газетный получил.

    12.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Привычный для Джетс и Хеллибака гостевой багаж. В четырех матчах 7 забито и 22 пропущенных. Это не показатели претендента на Кубок.

    12.05.2025

    Фарм-клуб «Вашингтона» вышел в четвертьфинал плей-офф АХЛ
