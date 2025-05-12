«Даллас» обыграл «Виннипег» и вышел вперед в серии, у Дадонова результативный пас
«Даллас» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ дома обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.
В составе «Старз» 3 (1+2) очка набрал Микко Рантанен, по голу забили Роопе Хинтц, Томас Харли, Алекс Петровик и Уайтт Джонстон, Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Кайл Коннор и Нино Нидеррайтер.
Счет в серии 2-1 в пользу «Далласа». Следующий матч пройдет 14 мая и начнется в 3:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
1/2 финала конференции
«Даллас» — «Виннипег» — 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
Голы: Хинтц — 5 (бол., Рантанен, Харли), 2:27 — 1:0. Коннор — 5 (Виларди), 9:53 — 1:1. Харли — 3 (Гранлунд, Стил), 15:12 — 2:1. Нидеррайтер — 4 (Моррисси, Миллер), 30:07 — 2:2. Петровик — 1 (Рантанен, Стил), 43:51 — 3:2. Рантанен — 9 (Хинтц, Гранлунд), 44:40 — 4:2. Джонстон — 4 (Бенн, Дадонов), 54:06 — 5:2.
Вратари: Эттингер — Хеллибак.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 26 (10+8+8) — 25 (8+9+8).
Наши: Дадонов (10.28/1/0), Любушкин (18.22/0/-1) — Наместников (17.04/1/0).
11 мая. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 2-1
