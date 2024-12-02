«Виннипег» уступил «Далласу» и потерпел третье поражение подряд

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Далласу» со счетом 1:3.

На гол Адама Лаури «Старз» ответили точными бросками Уэйтта Джонстона, Мэйсона Маршмента и Роопе Хинтца, забивший в пустые ворота.

«Виннипег» потерпел третье поражение подряд и с 36 очками расположился на втором месте в Западной конференции. «Даллас» с 30 очками — на пятой строчке.