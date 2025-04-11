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11 апреля 2025, 05:32

«Виннипег» обыграл «Даллас», забросив четыре безответные шайбы

Сергей Разин
корреспондент

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 4:0.

Дубль оформил Кайл Коннор, 2 (1+1) очка набрал Морган Бэррон, еще один гол на счету Нино Нидеррайтер.

После этого матча «Виннипег» со 112 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» со 106 очками — на второй строчке.

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«Даллас» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Нидеррайтер — 16 (Моррисси, Лаури), 18:37 — 0:1. Бэррон — 8 (Танев, Стэнли), 23:37 — 0:2. Коннор — 39 (Шайфли, Иафалло), 46:20 — 0:3. Коннор — 40 (Андерсон-Долан, Моррисси), 48:40 — 0:4.

Вратари: Эттингер — Хеллибак.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 25 (10+7+8) — 35 (14+4+17).

Наши: Дадонов (11.12/2/-1), Любушкин (21.56/0/0) — Наместников (14.37/0/0).

11 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

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