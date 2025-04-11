«Виннипег» обыграл «Даллас», забросив четыре безответные шайбы
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Даллас» со счетом 4:0.
Дубль оформил Кайл Коннор, 2 (1+1) очка набрал Морган Бэррон, еще один гол на счету Нино Нидеррайтер.
После этого матча «Виннипег» со 112 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» со 106 очками — на второй строчке.
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«Даллас» — «Виннипег» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Нидеррайтер — 16 (Моррисси, Лаури), 18:37 — 0:1. Бэррон — 8 (Танев, Стэнли), 23:37 — 0:2. Коннор — 39 (Шайфли, Иафалло), 46:20 — 0:3. Коннор — 40 (Андерсон-Долан, Моррисси), 48:40 — 0:4.
Вратари: Эттингер — Хеллибак.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 25 (10+7+8) — 35 (14+4+17).
Наши: Дадонов (11.12/2/-1), Любушкин (21.56/0/0) — Наместников (14.37/0/0).
11 апреля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
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|0
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|8
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|0
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|В
|П
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|Виннипег
|0
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|0
|2
|Даллас
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|Колорадо
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|4
|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
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|7
|Чикаго
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|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
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|0
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|0
|8
|Эдмонтон
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|0
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|30.09
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|Торонто – Монреаль
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