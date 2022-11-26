«Даллас» проиграл «Виннипегу», «Старз» забили две шайбы за 2 минуты до конца матча, но проиграли в овертайме

«Виннипег» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

В составе «Джетс» забивали Коул Перфетти, Дженсен Харкинс, Адам Лаури, Кайл Коннор и Джош Моррисси, который забил победный гол в овертайме.

У «Старз» шайбы на счету Уайтта Джонстона, Джейми Бенна и Джейсона Робертсона, чей дубль за две минуты до конца основного времени позволил «Далласу» сравнять счет.

«Виннипег» с 25 очками поднялся на 4-е место Западной конференции. «Даллас» с 27 очками занимает третью строчку.