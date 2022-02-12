«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег». Гурьянов сделал две голевые передачи

«Даллас» в овертайме обыграл «Виннипег»

«Даллас» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу забросил Джейсон Робертсон.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Александр Радулов отметился одним ассистом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Виннипег» — 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Дюбуа — 19 (Шмидт, Диллон), 20:50 — 0:1. Петерсон — 9 (Радулов), 30:46 — 1:1. Сегин — 15 (Гурьянов, Бенн), 31:42 — 2:1. Харкинс — 5 (Перфетти, Шайфли), 36:21 — 2:2. Бенн — 13 (Гурьянов, Сутер), 52:47 — 3:2. Шайфли — 12 (Пионк, Коннор), 59:28 — 3:3. Робертсон — 20 (Хинтц, Клингберг), 63:10 — 4:3.

Вратари: Эттингер — Хеллибак (58:11 — 59:28).

Штраф: 7 — 13.

Броски: 35 (7+13+13+2) — 34 (12+9+10+3).

Наши: Гурьянов (17.56/5/+2), Радулов (11.25/2/+2) — Свечников (4.53/0/-1).

12 февраля. Даллас. American Airlines Center.