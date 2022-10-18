«Даллас» обыграл «Виннипег» и одержал третью победу подряд

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Яни Хаканпаа, Джоэл Кивиранта и Миро Хейсканен. Единственную шайбу у «Джетс» забросил Марк Шайфли, который открыл счет в этой встрече.

В следующем матче «Даллас» 21 октября встретится с «Торонто», «Виннипег» днем ранее сыграет с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Виннипег» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Шайфли — 3 (Коннор, Элерс), 3:28 — 0:1. Сегин — 1 (Делландреа, Марчмент), 10:20 — 1:1. Хаканпяя — 1 (Сутер, Марчмент), 35:38 — 2:1. Кивиранта — 1 (Линделл), 37:28 — 3:1. Хейсканен — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 48:12 — 4:1.

Вратари: Эттингер — Хеллибак.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 29 (9+11+9) — 25 (8+6+11).

Наши: Гурьянов (11.59/0/0) — -.

18 октября. Даллас. American Airlines Center. 17875 зрителей.