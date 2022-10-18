«Даллас» обыграл «Виннипег» и одержал третью победу подряд
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 4:1.
В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Яни Хаканпаа, Джоэл Кивиранта и Миро Хейсканен. Единственную шайбу у «Джетс» забросил Марк Шайфли, который открыл счет в этой встрече.
В следующем матче «Даллас» 21 октября встретится с «Торонто», «Виннипег» днем ранее сыграет с «Колорадо».
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«Даллас» — «Виннипег» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Шайфли — 3 (Коннор, Элерс), 3:28 — 0:1. Сегин — 1 (Делландреа, Марчмент), 10:20 — 1:1. Хаканпяя — 1 (Сутер, Марчмент), 35:38 — 2:1. Кивиранта — 1 (Линделл), 37:28 — 3:1. Хейсканен — 2 (бол., Хинтц, Робертсон), 48:12 — 4:1.
Вратари: Эттингер — Хеллибак.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 29 (9+11+9) — 25 (8+6+11).
Наши: Гурьянов (11.59/0/0) — -.
18 октября. Даллас. American Airlines Center. 17875 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|2
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|3
|Филадельфия
|2
|2
|0
|4
|4
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|5
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|6
|Айлендерс
|2
|1
|1
|2
|7
|Нью-Джерси
|2
|0
|2
|0
|8
|Коламбус
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|3
|3
|0
|6
|2
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|3
|Флорида
|3
|2
|1
|4
|4
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|5
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|6
|Баффало
|2
|1
|1
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Оттава
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|3
|2
|1
|4
|3
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|4
|4
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|5
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|3
|3
|0
|6
|2
|Калгари
|2
|2
|0
|4
|3
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|4
|4
|Сиэтл
|3
|1
|2
|3
|5
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|0
|3
|0
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|0
|18.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|5 : 3
|18.10
|02:00
|
Вашингтон – Ванкувер
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Питтсбург
|3 : 2 ОТ
|18.10
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|6 : 4
|18.10
|02:00
|
Торонто – Аризона
|2 : 4
|18.10
|02:30
|
Детройт – Лос-Анджелес
|4 : 5 ОТ
|18.10
|03:00
|
Миннесота – Колорадо
|3 : 6
|18.10
|03:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 1
|18.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|2
|6
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|3
|6
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|5
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|4
|4
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|3
|4
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|2
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00