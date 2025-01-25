«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» одержал победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Голден Найтс» Джек Айкел оформил дубль и один гол забил Ши Теодор. У «Старз» Джейсон Робертсон забросил две шайбы, а также по одному голу на свой счет записали Роопе Хинтц и Джейми Бенн.

«Даллас» с 61 очком занимает 4-е место в Западной конференции, а «Вегас» идет на 2-й строчке — 64 очка.

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