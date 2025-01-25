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Сегодня, 07:34

«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» одержал победу над «Вегасом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Голден Найтс» Джек Айкел оформил дубль и один гол забил Ши Теодор. У «Старз» Джейсон Робертсон забросил две шайбы, а также по одному голу на свой счет записали Роопе Хинтц и Джейми Бенн.

«Даллас» с 61 очком занимает 4-е место в Западной конференции, а «Вегас» идет на 2-й строчке — 64 очка.

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ХК Вегас Голден Найтс
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«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 49 30 19 63
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 49 23 26 53
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Питтсбург 50 20 30 48
8 Айлендерс 47 20 27 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Тампа-Бэй 47 26 21 55
4 Бостон 50 24 26 54
5 Оттава 48 24 24 52
6 Монреаль 48 24 24 52
7 Детройт 48 22 26 49
8 Баффало 48 18 30 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 48 30 18 61
3 Миннесота 48 28 20 60
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 49 23 26 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 49 30 19 64
2 Эдмонтон 48 30 18 63
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 46 23 23 53
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 49 21 28 45
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
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25.01 03:30
Айлендерс – Филадельфия
 3 : 1
25.01 03:30
Даллас – Вегас
 4 : 3
25.01 04:00
Виннипег – Юта
 5 : 2
25.01 04:00
Чикаго – Тампа-Бэй
 3 : 4 ОТ
25.01 21:00
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