«Даллас» выиграл у «Вегаса», Дадонов сделал две голевые передачи
«Даллас» переиграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов сделал две голевые передачи. Теперь у него 25 (12+13) очков в этом сезоне.
«Даллас» набрал 61 очко и поднялся на 4-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 2-й строчке — 64 очка.
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«Даллас» — «Вегас» — 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)
Голы: Айкел — 13 (бол., Стоун), 4:04 — 0:1. Хинтц — 20 (бол., Дадонов, Стэнковен), 6:19 — 1:1. Робертсон — 16 (Дюшен, Джонстон), 27:31 — 2:1. Теодор — 6 (бол., Гертл, Стоун), 28:57 — 2:2. Бенн — 13 (Дюшен, Хейсканен), 36:18 — 3:2. Робертсон — 17 (Джонстон, Дадонов), 37:54 — 4:2. Айкел — 14 (Макнэбб, Стоун), 50:35 — 4:3.
Вратари: Эттингер — Хилл.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 27 (6+15+6) — 22 (8+5+9).
Наши: Дадонов (14.57/0/0), Любушкин (18.53/2/+1) — Барбашев (18.33/0/+1), Дорофеев (18.58/4/0).
25 января. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
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|18
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|49
|28
|21
|58
|5
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|49
|23
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|50
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|47
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|64
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|18
|63
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|Анахайм
|48
|19
|29
|44
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|34
|25.01
|03:30
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Айлендерс – Филадельфия
|3 : 1
|25.01
|03:30
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Даллас – Вегас
|4 : 3
|25.01
|04:00
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Виннипег – Юта
|- : -
|25.01
|04:00
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|25.01
|21:00
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Бостон – Колорадо
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