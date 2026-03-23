«Вегас» обыграл «Даллас», Барбашев забил гол, Дорофеев сделал передачу

«Вегас» победил «Даллас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Уайатт Джонстон и Джастин Хрыковиан, у гостей — Брэйден Макнэбб, Райлли Смит и российский нападающий Иван Барбашев. В сезоне-2025/26 30-летний хоккеист в 71 матче набрал 48 (20+28) очков.

Также результативная передача на счету российского нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева. В сезоне у 25-летнего игрока 58 (34+24) очков в 71 игре.

«Вегас» прервал серию из трех поражений подряд. Он занимает шестое место в таблице Западной конференции с 78 очками после 71 игры. «Даллас» (97 очков после 70 встреч) располагается на втором месте.

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