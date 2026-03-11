«Вегас» проиграл «Далласу», Барбашев сделал голевую передачу

«Вегас» потерпел поражение от «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2. Игра проходила на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе.

Все голы были забиты во втором периоде. У «Голден Найтс» отличился Джек Айкел, а у «Старз» забили Оскар Бек и Джейми Бенн.

«Даллас» набрал 90 очков в 64 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 6-й строчке — 72 очка в 65 играх.