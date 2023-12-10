«Вегас» на выезде обыграл «Даллас», Дорофеев и Дадонов забили по голу

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Даллас» со счетом 6:1.

В составе «Голден Найтс» отличились Чендлер Стивенсон, Зак Уайтклауд, Марк Стоун, Николя Руа, Павел Дорофеев и Пол Коттер, Иван Барбашев отметился результативной передачей. У «Старз» единственную шайбу забросил Евгений Дадонов.

После этого матча «Вегас» с 41 очком занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 33 очками — на пятой строчке.