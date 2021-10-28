Гол Дадонова принес «Вегасу» победу над «Далласом» в овертайме

«Вегас» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил российский форвард «Голден Найтс» Евгений Дадонов.

Отметим, что в составе «Старз» отличился другой россиянин, Александр Радулов, который забил свой гол во втором периоде встречи.

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«Даллас» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Гленденинг — 2 (Хейсканен, Кивиранта), 2:20 — 1:0. Теодор — 2, 3:47 — 1:1. Радулов — 1 (Хаканпяя, Бенн), 26:56 — 2:1. Маршессо — 2 (Теодор, Смит), 58:58 — 2:2. Дадонов — 2 (Руа), 61:59 — 2:3.

Вратари: Худобин — Броссуа.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 34 (15+7+12+0) — 21 (5+7+8+1).

Наши: Гурьянов (14.46/0/+1), Радулов (16.57/3/0) — Дадонов (21.23/4/+2), Мироманов (4.30/0/-1).

28 октября. Даллас. American Airlines Center.