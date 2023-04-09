«Вегас» по буллитам уступил «Далласу», Дорофеев не реализовал свой бросок
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Далласу» со счетом 1:2.
В основное время на гол Бретта Хаудена «Старз» ответили точным броском Джоэла Кивиранты. В серии буллитов победный бросок на свой счет записал Роопе Хинтц. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев свой буллит не реализовал.
После этого матча «Вегас» со 107 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» со 102 очками — на третьей строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Вегас» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Хауден — 6 (Колесар, Хаттон), 14:21 — 0:1. Кивиранта — 8 (Факса, Харли), 32:59 — 1:1.
Победный буллит: Хинтц.
Вратари: Эттингер — Куик.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 25 (9+10+5+1) — 20 (9+6+4+1).
Наши: Дадонов (15.48/2/0) — Барбашев (15.42/0/0), Дорофеев (16.46/5/-1).
8 апреля. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|50
|29
|109
|2
|Нью-Джерси
|79
|50
|29
|108
|3
|Рейнджерс
|79
|46
|33
|104
|4
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|5
|Айлендерс
|79
|40
|39
|89
|6
|Вашингтон
|78
|34
|44
|77
|7
|Филадельфия
|78
|29
|49
|71
|8
|Коламбус
|78
|24
|54
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|61
|17
|127
|2
|Торонто
|78
|46
|32
|103
|3
|Тампа-Бэй
|79
|45
|34
|96
|4
|Флорида
|79
|41
|38
|89
|5
|Баффало
|78
|39
|39
|85
|6
|Оттава
|79
|37
|42
|81
|7
|Детройт
|79
|35
|44
|80
|8
|Монреаль
|79
|31
|48
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|47
|30
|100
|2
|Даллас
|78
|43
|35
|100
|3
|Миннесота
|78
|44
|34
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|78
|40
|38
|88
|6
|Сент-Луис
|79
|37
|42
|81
|7
|Аризона
|79
|27
|52
|67
|8
|Чикаго
|78
|25
|53
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|79
|49
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|79
|47
|32
|103
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|78
|44
|34
|96
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|78
|35
|43
|77
|7
|Сан-Хосе
|78
|22
|56
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
|9.04
|00:30
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|9.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|9.04
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|9.04
|02:00
|
Вашингтон – Флорида
|- : -
|9.04
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|9.04
|02:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|9.04
|02:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|9.04
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|9.04
|05:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|9.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|108
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|78
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|77
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20