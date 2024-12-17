«Даллас» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» переиграл «Вашингтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

В составе «Старз» дублем отметился Роопе Хинц, еще один гол забил Лиан Биксель.

За «Кэпиталз» единственную шайбу забросил Дилан Строум.

«Даллас» с 38 очками идет 5-м в Западной конференции, «Вашингтон» набрал 44 очка и лидирует на «Востоке».