«Даллас» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» на выезде уступил «Далласу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1.

«Даллас» набрал 13 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 12 очков в 10 играх.