«Даллас» дома переиграл «Вашингтон»

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«Даллас» на своем льду одержал победу над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За «Старз» дубль оформил Роопе Хинц, еще одну шайбу забросил Лиан Биксель.

Автором единственного гола «Кэпиталз» стал Дилан Строум.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Строум — 11 (Чикран, Рэддиш), 15:39 — 0:1. Хинтц — 12 (бол., Бенн, Джонстон), 33:28 — 1:1. Биксель — 2 (Робертсон, Бурк), 37:35 — 2:1. Хинтц — 13 (Робертсон), 54:58 — 3:1.

Вратари: Эттингер — Линдгрен.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 24 (9+7+8) — 26 (7+10+9).

Наши: Дадонов (12.34/1/0), Любушкин (21.57/2/+1) — Мирошниченко (13.03/2/0).

17 декабря. Даллас. American Airlines Center.