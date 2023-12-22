«Даллас» — «Ванкувер»: видеообзор матча

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Ванкувер» — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Роопе Хинтц, Томас Хартли и Мэтт Дюшен. У «Кэнакс» шайбы забросили Дакота Джошуа, Брок Босер и Конор Гарланд.

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