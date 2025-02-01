«Даллас» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.

После этого матча «Даллас» с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 56 очками — на девятой строчке.