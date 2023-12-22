«Даллас» в овертайме обыграл «Ванкувер»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Ванкувер» со счетом 4:3.

В составе «Старз» отличились Тайлер Сегин, Роопе Хинтц, Томас Хартли и Мэтт Дюшен. У «Кэнакс» шайбы забросили Дакота Джошуа, Брок Босер и Конор Гарланд.

После этого матча «Даллас» с 42 очками занимает третье место в Западной конференции, «Ванкувер» с 47 очками — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Ванкувер» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Джошуа — 8 (Гарлэнд, Блюгерс), 2:51 — 0:1. Сегин — 10 (Дюшен, Хейсканен), 10:51 — 1:1. Хинтц — 11 (Робертсон, Павелски), 27:51 — 2:1. Босер — 24 (Миллер, Хьюз), 32:26 — 2:2. Гарлэнд — 3 (Джошуа, Блюгерс), 55:04 — 2:3. Харли — 9 (Робертсон, Хейсканен), 56:30 — 3:3. Дюшен — 11 (Харли, Джонстон), 64:50 — 4:3.

Вратари: Уэджвуд — Демко.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (16+9+9+2) — 20 (6+5+8+1).

Наши: Дадонов (13.28/2/-1) — Задоров (18.56/1/0), Михеев (18.58/1/-1).

22 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.