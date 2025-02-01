«Даллас» дома победил «Ванкувер»
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Ванкувер» со счетом 5:3.
В составе «Старз» по 3 (2+1) очка набрали Джейсон Робинсон и Роопе Хинтц, еще один гол забил Оскар Бек. У «Кэнакс» шайбы забросили Конор Гарланд, Джейк Дебраск и Карсон Сауси.
После этого матча «Даллас» с 67 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» с 56 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Ванкувер» — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)
Голы: Бек — 3 (Блэкуэлл), 9:12 — 1:0. Гарлэнд — 14 (Хегландер, Гронек), 25:08 — 1:1. Робертсон — 18 (бол., Джонстон, Дюшен), 36:29 — 2:1. Хинтц — 21 (Робертсон, Линделл), 44:04 — 3:1. Хинтц — 22 (мен., п.в.), 56:33 — 4:1. Дебраск — 18 (бол., Э. Петтерссон, Хьюз), 57:51 — 4:2. Робертсон — 19 (п.в., Харли, Хинтц), 59:07 — 5:2. Суси — 2 (Ди Джузеппе, Хейнен), 59:56 — 5:3.
Вратари: Эттингер — Демко (56:25 — 56:33, 57:59 — 58:24, 58:41 — 59:07).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 16 (7+3+6) — 29 (9+11+9).
Наши: Дадонов (14.25/0/0), Любушкин (21.04/1/+2) — -.
1 февраля. Даллас. American Airlines Center.
|Столичный дивизион
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|Вашингтон
|51
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|74
|2
|Каролина
|52
|32
|20
|68
|3
|Нью-Джерси
|53
|29
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|64
|4
|Коламбус
|51
|25
|26
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|5
|Айлендерс
|50
|23
|27
|53
|6
|Рейнджерс
|50
|24
|26
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|7
|Филадельфия
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|23
|30
|52
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|21
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|50
|Атлантический дивизион
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|П
|О
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|Флорида
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|30
|22
|63
|2
|Торонто
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|30
|21
|62
|3
|Оттава
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|27
|24
|58
|4
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|57
|5
|Бостон
|53
|25
|28
|56
|6
|Детройт
|51
|25
|26
|55
|7
|Монреаль
|51
|24
|27
|53
|8
|Баффало
|51
|20
|31
|45
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|53
|36
|17
|75
|2
|Даллас
|51
|33
|18
|67
|3
|Миннесота
|52
|31
|21
|66
|4
|Колорадо
|52
|29
|23
|60
|5
|Юта
|50
|21
|29
|50
|6
|Сент-Луис
|51
|23
|28
|50
|7
|Нэшвилл
|50
|18
|32
|43
|8
|Чикаго
|51
|16
|35
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|68
|2
|Вегас
|52
|31
|21
|68
|3
|Лос-Анджелес
|49
|26
|23
|58
|4
|Калгари
|50
|25
|25
|57
|5
|Ванкувер
|51
|23
|28
|56
|6
|Сиэтл
|53
|23
|30
|49
|7
|Анахайм
|51
|21
|30
|48
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|1.02
|03:00
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Баффало – Нэшвилл
|4 : 3
|1.02
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|5 : 3
|1.02
|05:00
|
Юта – Коламбус
|- : -
|1.02
|05:00
|
Колорадо – Сент-Луис
|- : -
|1.02
|21:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|1.02
|23:30
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -