Кузьменко и Подколзина помогли «Ванкуверу» обыграть «Даллас»

«Даллас» в домашнем матче проиграл «Ванкуверу» (4:5) в овертайме в регулярном чемпионате НХЛ.

В составе хозяев отличились Джейми Бенн, россиянин Евгений Дадонов, Роопе Хинц и Нильс Лундквист. У гостей отметились Энтони Бовиллье, оформивший дубль, Шелдон Дрис, а также россияне Василий Подколзин и Андрей Кузьменко.

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«Даллас» — «Ванкувер» — 4:5 ОТ (1:3, 2:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бовилье — 14 (Петтерссон, Кузьменко), 3:27 — 0:1. Бенн — 24 (мен., Сегин), 8:37 — 1:1. Дрис — 9 (бол., Гарлэнд, Воланин), 9:00 — 1:2. Подколзин — 2 (Рятю, Хьюз), 15:03 — 1:3. Дадонов — 5 (Джонстон, Сутер), 24:33 — 2:3. Бовилье — 15 (Хьюз, Кузьменко), 31:28 — 2:4. Хинтц — 25 (бол., Бенн, Павелски), 37:46 — 3:4. Лундквист — 6 (Марчмент, Делландреа), 43:25 — 4:4. Кузьменко — 28 (Бовилье, Хьюз), 60:48 — 4:5.

Вратари: Эттингер — Демко.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (9+20+9+0) — 21 (11+3+6+1).

Наши: Дадонов (13.57/5/0) — Кравцов (8.53/1/0), Кузьменко (19.01/2/+2), Подколзин (8.56/1/-1).

28 февраля. Даллас. American Airlines Center.