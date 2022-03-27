Дубль Петтерссона принес «Ванкуверу» победу над «Далласом»

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Кэнакс» дубль оформил Элиас Петтерссон, еще по шайбе забросили Бо Хорват и Конор Гарланд. У «Старз» гол забил Джейкоб Петерсон.

После этого матча «Ванкувер» с 73 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Даллас» с 75 очками — на девятой строчке.