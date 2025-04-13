«Даллас» в первом раунде плей-офф НХЛ сыграет с «Колорадо»

Определилась первая пара первого раунда плей-офф НХЛ.

«Даллас» встретится с «Колорадо» и начнет серию на своем льду. «Старз» заняли второе место в Западной конференции, уступив первую строчку «Виннипегу».

В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Даллас» уступил в полуфинале «Эдмонтону» (2-4), «Колорадо» уступил «Старз» во втором раунде (2-4).