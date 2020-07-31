«Даллас» уступил «Нэшвиллу». Худобин отразил 9 из 9 бросков

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Даллас» в выставочном матче НХЛ (2:0). Дублем отметился шведский нападающий Виктор Арвидссон.

В составе «Старз» 27 с половиной минут сыграл российский вратарь Антон Худобин, отразивший все 9 бросков по своим воротам. Также на лед выходили Денис Гурьянов и Александр Радулов.

НХЛ

Выставочный матч

«Даллас» — «Нэшвилл» — 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Арвидссон — 1 (Форсберг, Джохансен), 3:53 — 0:1. Арвидссон — 2 (Форсберг, Йоси), 28:52 — 0:2.

Вратари: Бишоп (Худобин, 30:32, 58:31) — Сарос (Ринне, 30:32).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 25 (6+12+7) — 27 (10+11+6).

Наши: Гурьянов (15.09/3/0), Радулов (16.46/2/-1) — -.

30 июля. Эдмонтон. Rogers Place.