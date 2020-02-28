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«Даллас» уступил «Бостону», несмотря на гол Гурьянова

06:21
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«Бостон» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). В составе проигравшей команды голом отметился российский нападающий Денис Гурьянов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Даллас» — 4:3 (1:1, 2:0, 1:2)

Голы: Клингберг — 5 (бол., Павелски), 17:38 — 0:1. Койл — 16 (бол., Краг, Маршан), 19:44 — 1:1. Маршан — 26 (Макэвой, Пастрняк), 34:44 — 2:1. Н. Ритчи — 9, 36:01 — 3:1. Гурьянов — 19 (Линделл, Дикинсон), 41:18 — 3:2. Пастрняк — 46 (Н. Ритчи, Лозон), 43:53 — 4:2. Хейсканен — 8 (Бенн, Сегин), 57:36 — 4:3.

Вратари: Галак — Бишоп (57:15 — 57:36, 58:01).

Штраф: 9 — 9.

Броски: 28 (10+12+6) — 34 (9+10+15).

Наши: — - Гурьянов (14.13/5/+1), Радулов (13.49/1/-2).

28 февраля. Бостон. TD Garden.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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