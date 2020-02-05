«Даллас» уступил «Айлендерс», несмотря на гол Гурьянова

«Даллас» в овертайме проиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ). Победную шайбу забросил Энтони Бовилье.

В составе «Старз» Денис Гурьянов отметился голом, а Александр Радулов — голевой передачей. Голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов сделал 28 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бовилье — 14 (Эберле, Пулок), 1:30 — 1:0. Гурьянов — 14 (бол., Перри, Хинтс), 14:08 — 1:1. Дикинсон — 8 (Кольяно, Комо), 32:12 — 1:2. Брассар — 9 (Дэл Колл, Беллоуз), 33:38 — 2:2. Клингберг — 3 (Павелски, Радулов), 46:56 — 2:3. Барзал — 18 (бол., Тэйвз, Эберле), 56:01 — 3:3. Бовилье — 15 (Нельсон), 62:52 — 4:3.

Вратари: Варламов — Бишоп.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 41 (18+13+8+2) — 31 (8+13+9+1).

Наши: — - Гурьянов (11.41/1/-1), Радулов (15.00/3/+1).

5 февраля. Нью-Йорк. Barclays Center.