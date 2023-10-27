«Даллас» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

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«Даллас» на домашнем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

За «Старз» единственный гол забил Мэйсон Марчмент. У «Мэйпл Ливз» отличились Морган Райлли, Митчелл Марнер, Тайлер Бертуцци и Джон Таварес.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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