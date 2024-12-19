«Даллас» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Торонто» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на льду «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе.

Голы «Мэйпл Лифс» забили Вильям Нюландер, оформивший дубль, Макс Доми, Николас Робертсон и Бобби Макманн. У «Старз» отличились Сэм Стил, Колин Блэкуэлл и Евгений Дадонов.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте