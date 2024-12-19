«Торонто» переиграл «Даллас», Дадонов забросил шайбу
«Торонто» на выезде одержал победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Вильям Нюландер, еще по шайбе забросили Макс Доми, Николас Робертсон, Бобби Макманн.
Авторами голов «Старз» стали Сэм Стил, Колин Блэквелл и Евгений Дадонов.
В нынешнем сезоне 35-летний россиянин набрал 11 (8+3) очков в 31 встрече.
«Торонто» набрал 42 очка за 32 игры и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Даллас» идет 5-м на «Западе» с 38 очками в 31 матче.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Голы: Стил — 4 (Бек, Стэнковен), 5:14 — 1:0. Доми — 2 (Райлли), 6:13 — 1:1. Дадонов — 8 (Джонстон, Бенн), 20:22 — 2:1. В. Нюландер — 19 (Мэттьюс, Марнер), 25:15 — 2:2. Робертсон — 4, 25:31 — 2:3. Макманн — 7 (Робертсон), 31:01 — 2:4. Блэкуэлл — 3 (Дадонов, Хейсканен), 57:44 — 3:4. В. Нюландер — 20 (п.в., Таварес), 58:17 — 3:5.
Вратари: Эттингер (Десмит, 40:00) — Уолл.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 41 (16+9+16) — 19 (4+8+7).
Наши: Дадонов (17.04/3/+2), Любушкин (14.21/3/-2) — -.
19 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя
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Миннесота – Флорида
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Юта – Ванкувер
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