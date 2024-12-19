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Сегодня, 06:16

«Торонто» переиграл «Даллас», Дадонов забросил шайбу

Даниил Аршавский
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«Торонто» на выезде одержал победу над «Далласом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Мэйпл Лифс» дубль оформил Вильям Нюландер, еще по шайбе забросили Макс Доми, Николас Робертсон, Бобби Макманн.

Авторами голов «Старз» стали Сэм Стил, Колин Блэквелл и Евгений Дадонов.
В нынешнем сезоне 35-летний россиянин набрал 11 (8+3) очков в 31 встрече.

«Торонто» набрал 42 очка за 32 игры и занимает 3-е место в Восточной конференции, «Даллас» идет 5-м на «Западе» с 38 очками в 31 матче.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Торонто» — 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Голы: Стил — 4 (Бек, Стэнковен), 5:14 — 1:0. Доми — 2 (Райлли), 6:13 — 1:1. Дадонов — 8 (Джонстон, Бенн), 20:22 — 2:1. В. Нюландер — 19 (Мэттьюс, Марнер), 25:15 — 2:2. Робертсон — 4, 25:31 — 2:3. Макманн — 7 (Робертсон), 31:01 — 2:4. Блэкуэлл — 3 (Дадонов, Хейсканен), 57:44 — 3:4. В. Нюландер — 20 (п.в., Таварес), 58:17 — 3:5.

Вратари: Эттингер (Десмит, 40:00) — Уолл.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 41 (16+9+16) — 19 (4+8+7).

Наши: Дадонов (17.04/3/+2), Любушкин (14.21/3/-2) — -.

19 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя

Евгений Дадонов
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ХК Торонто Мэйпл Ливз
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3 Каролина 31 20 11 41
4 Питтсбург 33 14 19 33
5 Филадельфия 32 14 18 32
6 Рейнджерс 31 15 16 31
7 Айлендерс 33 12 21 31
8 Коламбус 32 12 20 29
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 32 20 12 42
2 Флорида 32 19 13 40
3 Бостон 33 17 16 37
4 Тампа-Бэй 29 17 12 36
5 Оттава 31 16 15 34
6 Детройт 31 13 18 30
7 Монреаль 31 12 19 27
8 Баффало 32 11 21 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 33 23 10 47
2 Миннесота 31 20 11 44
3 Даллас 31 19 12 38
4 Колорадо 33 18 15 36
5 Юта 30 14 16 33
6 Сент-Луис 33 15 18 33
7 Чикаго 32 11 21 24
8 Нэшвилл 32 9 23 24
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