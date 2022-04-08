Гол Мэттьюса в овертайме принес «Торонто» победу над «Далласом»

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«Торонто» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в воертайме забросил нападающий Остон Мэттьюс.