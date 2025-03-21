«Даллас» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу, а также реализовал свою попытку в серии буллитов.