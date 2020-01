«Даллас» принимает «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:1, после второго периода). На 34-й минуте счет открыл форвард гостей Никита Кучеров. Россиянин забросил 23-ю шайбу в сезоне. Всего на его счету 55 (23+32) очков в 48 встречах.

Nikita Kucherov launches one from the blue line to open the scoring in Dallas. ? pic.twitter.com/NeS91ozyYX