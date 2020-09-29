В заявке команд на шестой матч финальной серии Кубка Стэнли между «Далласом» и «Тампой» семеро россиян. Это повторенеие рекорда НХЛ.

За «Старз» сыграют Антон Худобин, Денис Гурьянов и Александр Радулов, а за «Лайтнинг» — Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Никита Кучеров и Александр Волков.

Напомним, в сезоне-1997/98 в матче между «Детройтом» и «Вашингтоном» так же сыграло 7 россиян. За «Ред Уингз» — Вячеслав Фетисов, Борис Миронов, Вячеслав Козлов, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, а за «Кэпиталз» — Сергей Гончар и Андрей Николишин.