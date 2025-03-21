«Тампа» по буллитам переиграла «Даллас», Василевский сделал 22 сейва
«Тампа» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.
Российский нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу, а также реализовал свою попытку в серии буллитов. Теперь у 31-летнего россиянина 96 (29+67) очков в 64 играх этого сезона.
Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по воротам.
«Тампа» набрала 85 очков в 68 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет вторым в Западной конференции — 90 очков в 68 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хагель — 32 (Чирелли, Кучеров), 4:35 — 0:1. Чирелли — 23 (Хагель, Гурд), 27:21 — 0:2. Бек — 4 (Блэкуэлл, Стил), 27:58 — 1:2. Марчмент — 17 (бол., Бенн, Дюшен), 33:48 — 2:2.
Победный буллит: Гонсалвес.
Вратари: Десмит — Василевский.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 24 (8+8+8+0) — 38 (14+9+12+3).
Наши: Любушкин (20.19/1/-2) — Кучеров (21.11/2/0).
21 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.
