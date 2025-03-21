Хоккей
21 марта, 05:56

«Тампа» по буллитам переиграла «Даллас», Василевский сделал 22 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров (справа) после гола «Далласу».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Тампа» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. «Лайтнинг» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу, а также реализовал свою попытку в серии буллитов. Теперь у 31-летнего россиянина 96 (29+67) очков в 64 играх этого сезона.

Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по воротам.

«Тампа» набрала 85 очков в 68 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции. «Даллас» идет вторым в Западной конференции — 90 очков в 68 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хагель — 32 (Чирелли, Кучеров), 4:35 — 0:1. Чирелли — 23 (Хагель, Гурд), 27:21 — 0:2. Бек — 4 (Блэкуэлл, Стил), 27:58 — 1:2. Марчмент — 17 (бол., Бенн, Дюшен), 33:48 — 2:2.

Победный буллит: Гонсалвес.

Вратари: Десмит — Василевский.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 24 (8+8+8+0) — 38 (14+9+12+3).

Наши: Любушкин (20.19/1/-2) — Кучеров (21.11/2/0).

21 марта. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
  • PvsZ

    Обе команды на данный момент в порядке.

    21.03.2025

  • Капитон Матроскин

    Никита, маловато будет! Иван Натаныч хоть и набил всего 1 очко из 5 голов, но не приблизиться к нему было непозволительной роскошью, хотя понимаю, что ты уже забил на личные трофи в этот сезоне.

    21.03.2025

  • nikola mozaev

    Очень интересно, сможет ли Тампа претендовать на что-то серьезное в Кубке Стэнли? Состав у них неплохой, но, по моему мнению, им не хватает какой-то изюминки. В сегодняшней игре тренер молний перетасовал звенья, поставив Хэгела и Сирелли к Кучерову. Эта перестановка дала результат, но промолчали Пойнт и Гюнцель. Поэтому сложно сказать, с кем всё-таки нужно выпускать Никиту. Но вариант с Хэгелом мне нравится больше.

    21.03.2025

  • baruv

    Игра молний понравилась. Должны были побеждать в основное время. Подарили очко звездам.

    21.03.2025

    • «Анахайм» на выезде обыграл «Нэшвилл», Минтюков сделал голевую передачу

    «Лос-Анджелес» победил «Чикаго», Гавриков сделал голевой пас
