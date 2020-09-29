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«Даллас» — «Тампа-Бэй»: обзор решающего матча финала Кубка Стэнли. Видео

06:16
29 сентября. «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2. Фото nhl.com
29 сентября. «Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2. Фото nhl.com
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«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0).

«Лайтнинг» выиграли серию 4-2 и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

За чемпионов НХЛ-2020 играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).

Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте видеообзор решающей встречи «Даллас» — «Тампа».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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