«Даллас» — «Тампа-Бэй»: обзор решающего матча финала Кубка Стэнли. Видео
06:16
«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0).
«Лайтнинг» выиграли серию 4-2 и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Стэнли.
За чемпионов НХЛ-2020 играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).
Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте видеообзор решающей встречи «Даллас» — «Тампа».
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