«Тампа» обыграла «Даллас» в шестом матче финала Кубка Стэнли (2:0).

«Лайтнинг» выиграли серию 4-2 и во второй раз в истории стали обладателями Кубка Стэнли.

За чемпионов НХЛ-2020 играют россияне Андрей Василевский, Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Александр Волков (дебютировал в плей-офф в шестом матче).

Пресс-служба НХЛ опубликовала на официальном сайте видеообзор решающей встречи «Даллас» — «Тампа».