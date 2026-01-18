«Даллас» и «Тампа-Бэй» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Даллас Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 18 января. Игра пройдет на арене «Американ Эйрлайнс Центр» в Далласе, стартовое вбрасывание состоится в 22.00 по московскому времени.

«Даллас» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция матча регулярного чемпионата НХЛ (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Даллас» — «Тампа-Бэй» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

НХЛ. Регулярный чемпионат

18 января, 22:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Тампа-Бэй

В России отсутствуют официальные трансляции матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

«Даллас» набрал 63 очка в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Тампа» — 62 очка в 46 матчах. Предыдущая встреча команд состоялась в октябре и завершилась победой «Тампы» со счетом 2:1ОТ.