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11 февраля, 23:30

«Тампа» в гостях переиграла «Даллас». Кучеров оформил голевую передачу, Василевский совершил 28 сейвов

Виталий Косик
Корреспондент
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«Тампа» одержала победу над «Далласом» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В составе хозяев отличился нападающий Джейми Бенн.

За «Тампу» забросил форвард Брэндон Хэгел, а также дублем отметился нападающий Энтони Cирелли. Российский форвард Никита Кучеров отдал результативную передачу. Голкипер Андрей Василевский отразил 28 из 29 бросков.

«Тампа» занимает 5-е место на «Востоке» с 70 очками за 52 игры.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Голы: Чирелли — 4 (Хагель, Киллорн), 30:13 — 0:1. Бенн — 21, 32:18 — 1:1. Чирелли — 5 (Хедман, Киллорн), 59:16 — 1:2. Хагель — 22 (п.в., Кучеров, Чирелли), 59:59 — 1:3.

Вратари: Уэджвуд (59:43) — Василевский.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (12+12+5) — 31 (6+10+15).

Наши: Гурьянов (9.18/2/0) — Кучеров (22.09/4/+1), Наместников (10.53/0/0), Сергачев (22.09/2/+1).

11 февраля. Даллас. American Airlines Center.

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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Эдмонтон» в гостях переиграл «Оттаву»

НХЛ: «Тампа» обыграла «Даллас», «Каролина» — «Рейнджерс» и другие матчи 11 и 12 февраля
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 52 30 22 68
4 Питтсбург 51 26 25 61
5 Вашингтон 53 27 26 60
6 Айлендерс 56 27 29 60
7 Филадельфия 54 22 32 54
8 Коламбус 52 15 37 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 53 32 21 72
3 Тампа-Бэй 52 34 18 70
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 51 26 25 56
6 Детройт 51 23 28 54
7 Оттава 51 24 27 51
8 Монреаль 52 21 31 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 54 30 24 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 50 25 25 56
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 52 17 35 41
8 Чикаго 50 16 34 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Эдмонтон 53 30 23 65
3 Сиэтл 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 53 25 28 60
6 Ванкувер 53 21 32 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 53 17 36 40
Результаты / календарь
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18.02
12.02 02:00
Флорида – Колорадо
 - : -
12.02 03:00
Каролина – Рейнджерс
- : -
12.02 03:00
Торонто – Коламбус
 - : -
12.02 04:00
Миннесота – Нью-Джерси
 - : -
12.02 04:00
Сент-Луис – Аризона
 - : -
12.02 06:00
Виннипег – Чикаго
 - : -
12.02 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
12.02 20:30
Монреаль – Эдмонтон
 - : -
12.02 21:00
Вашингтон – Сан-Хосе
 - : -
12.02 21:00
Филадельфия – Сиэтл
 - : -
12.02 23:00
Вегас – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 94
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 50 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 51 76
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 52 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 51 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

51 35
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 33 1.90
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 40 2.22
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 21 2.26
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